شكرا لقرائتكم خبر عن حريق بالمنطقة العسكرية في عين جفال التونسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وسائل إعلام تونسية، إن حريقا اندلع بعد ظهر اليوم السبت، في المنطقة العسكرية المغلقة على مستوى عين جفال المتاخمة لجبل مغيلة التابعة لمعتمدية جلمة
وأشارت إذاعة موزاييك التونسية إلى أن الحريق وقع تحديدا على مقربة من محطة الارسال الاذاعي، وفق ما أكده مصدر من الحماية من لمراسل موزاييك بالجهة.
ولفت المصدر ذاته إلى أن الجهات العسكرية هي المخولة الوحيدة والمسؤولة الاولى على اخماد الحريق نظرا لطبيعة المكان ( منطقة عسكرية ) .
كانت هذه تفاصيل خبر حريق بالمنطقة العسكرية في عين جفال التونسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.