شكرا لقرائتكم خبر عن حريق بالمنطقة العسكرية في عين جفال التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وسائل إعلام تونسية، إن حريقا اندلع بعد ظهر اليوم السبت، في المنطقة العسكرية المغلقة على مستوى عين جفال المتاخمة لجبل مغيلة التابعة لمعتمدية جلمة

وأشارت إذاعة موزاييك التونسية إلى أن الحريق وقع تحديدا على مقربة من محطة الارسال الاذاعي، وفق ما أكده مصدر من الحماية من لمراسل موزاييك بالجهة.

ولفت المصدر ذاته إلى أن الجهات العسكرية هي المخولة الوحيدة والمسؤولة الاولى على اخماد الحريق نظرا لطبيعة المكان ( منطقة عسكرية ) .