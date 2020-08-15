شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: الرد على إسرائيل بضربة عسكرية لا يزال قائماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، إن الرد على إسرائيل بضربة عسكرية، بعد مقتل أحد عناصر الحزب في سوريا، خطوة لا زالت قائمة.

أوضح نصر الله، حسب قناة "المنار" اللبنانية، أن "الهدف من الرد ليس الاستعراض الإعلامي إنما تثبيت قواعد الاشتباك"، مؤكداً أن الرد "ما زال قائماً والمسألة قضية وقت وعليهم أن يبقوا منتظرين".

Advertisements

واشار نصر الله، في خطاب ذكرى نهاية حرب لبنان 2006، إلى أن "الاستنفار الإسرائيلي على الحدود منذ اليوم الأول لمقتل أحد عناصر الحزب في سوريا علي كامل محسن، وإلغاء المناورات والأعمال العسكرية، نوع من العقاب".

وأضاف نصر الله، أن "لبنان نجح بإرساء ما سمّاه معادلة الردع"، مؤكدًا أن "الإسرائيليين يعرفون المعادلة ويخشون منها".