شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يكشف طرق تخزين نترات الأمونيوم داخل البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، منصور قوقزة، أن نترات الأمونيوم لا تخزن في ميناء العقبة، وتحمل مباشرة على الشاحنات من السفن وتحت إشراف لجنة أمنية متخصصة، موضحا أن ميناء العقبة يستقبل 3 شحنات نترات شهريا بواقع 1500 طن ويجري تحميلها مباشرة من السفينة على الشاحنات المخصصة، دون أن يخزن منها أي كمية في الميناء.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، أنه يتم مغادرة كافة الشاحنات المحملة مباشرة إلى مستودعات الفوسفات برفقة أمنية حتى وصولها إلى هناك، لافتا إلى أن كافة المواد الواردة إلى الميناء يتم التعامل معها بمهنية من خلال كوادر متخصصة، إضافة إلى طلب معلومات تفصيلية عن أي مادة خطرة من الجهة المعنية للتعامل معها بأحدث طرق المناولة والتخزين والتحميل والنقل.

ولفت مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ إلى أن معظم المواد التي تحوي نسبة خطورة أصبحت تأتي عبر الحاويات المجهزة بالسلامة العامة والمتابعة الدقيقة، مشيرا إلى وجود قسم خاص في ميناء العقبة للتعامل مع مثل هذه البضائع، متابعا: تتبع شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بروتوكولا دوليا ومحليا في التعامل مع المواد والعناصر ذات الحساسية العالية بحيث لا تخزن هذه المواد على أرض الميناء أو بالقرب منه، ومؤكدا أن موانئ العقبة ووفقا لهذا البروتوكول وتطبيقاته تبقى ضمن دائرة الأمان دون أن تشكل هذه المواد والعناصر أي خطورة.