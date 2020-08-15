شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 469 حالة و9 وفيات بفيروس كورونا اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الجزائرية لمتابعة فيروس "كورونا"، اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" بالبلاد إلى 38 ألفا و133 حالة، و1360 حالة وفاة.
وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - إنه تم تسجيل 469 إصابة جديدة، و9 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس "كورونا".. بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 26 ألفا و644 حالة، مشيرا إلى وجود 37 مريضا بالعناية المركزة.
يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
وخففت السلطات الجزائرية حظر التجوال المفروض بسبب "كورونا" ليصبح من الساعة 11 مساء إلى 6 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.
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