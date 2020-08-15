شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 4293 إصابة جديدة بكورونا.. وإيران 2245 مصاباً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل العراق رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا اليوم بـ 4293 إصابة جديدة و76 وفاة، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" في خبر عاجل منذ قليل.
فيما سجلت إيران 2245 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" في خبر عاجل منذ قليل.
ويقول بعض العلماء إن فيروس كورونا Covid-19 سينتشر أكثر هذا الشتاء، وستكون المراحيض العامة واحدة من أكثر الأماكن خطورة للإصابة به، وحذر الخبراء من أن المراحيض العامة يمكن أن تصبح مزدحمة، ومن المرجح أن تأوى الفيروس على العديد من الأسطح الباردة.
وحسب ما ذكرته ديلى ميل البريطانية قال الفريق، إن انتقال الفيروس عن طريق البراز والبول يمثل أيضًا خطرًا، لكنه أقر بالحاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد ذلك.
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