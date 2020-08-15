شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بلبنان لليوم السابع: 16000 لبنانى استفاد من خدمات المستشفى الميدانى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير المصرى بلبنان، الدكتور ياسر علوى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الطائرات الثلاثة التى وصلت مطار رفيق الحريرى اليوم، تأتى فى إطار المرحلة الثالثة من المساعدات المصرية عبر الجسر الجوى الذى أطلقته مصر لمساعدة لبنان بعد حادث مرفأ بيروت.

وأوضح أن إحدى هذه الطائرات كانت تقل فريقا طبيا مكونا من 21 طبيبا مجهزين بمستلزماتهم الطبية، وتستضيفهم جامعة بيروت العربية التى أنشأتها مصر منذ 60 عاما وتمثل حضورا مصريا ممتدا، والفريق معنى بتقديم الخدمات العلاجية مجانا للمحاجين لتلك المساعدات .

وأوضح السفير أن الجسر الجوى الذى أطلقته مصر يشتمل على 4 مراحل، المرحلة الأولى كانت عبارة عن المساعدات الطبية، والمرحلة الثانية شملت مساعدات طبية وغذائية والدقيق حتى لا تنقطع دورة إنتاج الخبز، خاصةً أن بيروت تعرضت لخسائر ضخمة على مستوى صوامع تخزين القمح، والمرحلة الرابعة ستشهد الإسهام فى إعادة الإعمار.

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وأضاف السفير فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مصر تحرص دائما على دعم الشعب اللبناني، فهناك مستشفى ميدانى مصرى استفاد من خدماته 16000 مريض فى لبنان من كل الجنسيات وشرائح المجتمع، مشددا على خصوصية العلاقة التى تجمع القاهرة وبيروت فهما من حواضر العرب الرئيسية، ونتضامن معهم برنامج إغاثى شامل .

وبالنسبة للمرحلة الرابعة من المساعدات المصرية وهى جسر بحرى مكون من عدة بواخر مصرية تصل لبنان محملة بالألمونيون والزجاج والمواد العازلة للمساعدة فى اعادة اعمار بيروت والمرحلة الرابعة ستبدأ الأسبوع الحالي.

وأكد أن أثناء زيارة وزير الخارجية سامح شكرى لبيروت تم تقديم عرض مصرى باستعدادها للمساهمة فى إعادة الإعمار وإعادة تأهيل شبكة الكهرباء والموانئ، ووضعنا خبراتنا بتصرف الجانب الللبنانى لتقديم أى دعم مطلوب.

وأضاف السفير أن لبنان يعيش أزمة حقيقية نتيجة تراكم عدة مشكلات وهو فى حاجة لدعم حقيقى وتضافر جميع الجهود من أجل الشعب اللبنانى، ومصر فى دعمها تأخذ هذه الأزمات بعين الاعتبار فجزء من المساعدات يشمل موادا تتعلق بالدعم المباشر للمصابين ومستلزمات العمليات الجراحية، وجزء لدعم القطاع الصحى اللبنانى فى مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .