شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الأحد.. سحب رعدية وغبار على 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حالة من التقلبات الجوية على عدة مناطق غدا الأحد، بمشيئة الله.

Advertisements

وتتمثل الحالة الجوية في استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية، وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، كذلك على السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة وسواحل عسير وجازان.

كما توقعت الأرصاد فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران ،جازان وعسير.