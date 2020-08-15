شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلن آلية بداية العام الدراسي الجديد.. التعليم عن بعد لمدة 7 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن وزير التعليم حمد آل الشيخ،مساء اليوم السبت، آلية بداية العام الدراسي الجديد للتعليم العام والجامعي.
وأوضح الوزير خلال لقاء على قناة “الإخبارية” استئناف التعليم عن بعد لمدة 7 أسابيع، بعدها يتم تقييم الأوضاع لاتخاذ الإجراءات المناسبة في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، بما يحافظ على سلامة الطلاب والطالبات.
وأشار الوزير إلى أن وزارة التعليم توصلت مع الجهات المعنية إلى:
– استأنف الدراسة عن بعد لجميع مراحل التعليم العام مع تقييم الوضوع فيما تبقى من الفصل الدراسي.
– الدراسة في الجامعات ومؤسسات التدريب عن بعد للمقررات النظرية وحضوريا للمقررات العملية.
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