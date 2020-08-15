شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. وزير التعليم يكشف آلية العام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة التعليم أن وزير التعليم حمد آل الشيخ سيقي كلمة بعد قليل، للحديث عن آلية العام الدراسي الجديد للتعليم العام والجامعي. وسنوافيكم بالتفاصيل فور صدورها.

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