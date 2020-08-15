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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيسبوك تختبر ميزة مشاركة مقاطع الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
في محاولة جديدة من شركة فيسبوك لمحاكاة تجربة التطبيق الصيني (تيك توك)، بدأ موقع التواصل الاجتماعي الأشهر عالميا، باختبار ميزة جديدة لتمكين العملاء من مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة في تطبيقها الرئيسي.
وكانت شركة فيسبوك عملاقة التواصل الاجتماعي قد أطلقت تطبيق "لاسو" Lasso، ولكنّها عدلت عنه، ثم أضافت حديثًا ميزة تحاكي تيك توك باسم "ريلز" Reels إلى تطبيق أنستقرام.
وأكدت الشركة لموقع "تك كرنش" اختبار ميزة مقاطع الفيديو القصيرة في تطبيق فيسبوك في الهند، حيث تمتلك الشركة أكبر عدد من المستخدمين في العالم.
وأضافت فيسبوك قسمًا جديدًا مخصصًا باسم (مقاطع الفيديو القصيرة) Short Videos داخل صفحة (آخر الأخبار). وفي أعلى القسم هناك زر (إنشاء) Create الذي بالنقر عليه تُطلق كاميرا التطبيق، حيث يمكن للمستخدمين إنشاء فيديو قصير، كما يمكنهم استعراض مقاطع الفيديو المنشورة داخل القسم الجديد أيضًا.
ونقل موقع تك كرنش عن المتحدث باسم فيسبوك: نحن دائمًا نختبر أدوات إبداعية جديدة حتى نتمكن من التعرف على كيفية رغبة الأشخاص في التعبير عن أنفسهم. وتحظى مقاطع الفيديو القصيرة بشعبية كبيرة ونحن نبحث عن طرق جديدة لتوفير هذه التجربة للأشخاص للتواصل، والإنشاء، والمشاركة في فيسبوك.
ويأتي الاختبار مع استمرار فيسبوك في الاستفادة من غياب تيك توك، التطبيق المملوك لشركة بايت دانس الذي حظرته الحكومة الهندية أواخر شهر يونيو/حزيران الماضي.
وقد أطلقت فيسبوك ميزة (ريلز) في الهند الشهر الماضي، وذلك قبل إطلاقه في عشرات الأسواق الإضافية بأسابيع. وقال مصدر مطّلع على الأمر: إن المشاركة اليومية لخدمات فيسبوك في الهند زادت بأكثر من 25% منذ الحظر المفروض على تيك توك.
وأطلقت العشرات من الشركات الناشئة المحلية، مثل: (شير شات) المدعومة من تويتر، وخدمة البث (إم إكس بلاير)، تطبيقات مستقلة أو ميزات متكاملة لتكرار التجربة الاجتماعية التي قدمها تيك توك للمستخدمين في الأسابيع الأخيرة. وزعمت التطبيقات المحلية أنها حصلت على عشرات الملايين من المستخدمين الجدد خلال هذه المدة.
وطرح موقع يوتيوب أيضًا ميزة مماثلة، لا تزال في مرحلة الاختبار، لمزيد من المستخدمين في الهند في الأسابيع الأخيرة.
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