رئيس الوزراء المصري يلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني

وأكد مجلس الوزراء المصري في بيان له على حسابه الرسمي على "الفيسبوك"، مساء اليوم السبت، أن مدبولي التقى بالبرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة.

ونقل مدبولي خلال اللقاء مع البرهان، تحيات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وخالص تمنياته للشعب السوداني الشقيق، بالتوفيق والازدهار في المرحلة القادمة، وتحقيق كل ما يصبو إليه السودان الشقيق من تقدم وتنمية.

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وأطلع رئيس الوزراء المصري، البرهان، على نتائج المباحثات المثمرة التي أجراها والوفد الوزاري المرافق، لا سيما في مجالات الصحة، والكهرباء، والنقل، والتبادل التجاري، مؤكدا على التوجيهات التي تلقاها من الرئيس السيسي، قبيل الزيارة بالاستجابة لكل احتياجات الأشقاء في السودان، خاصة فيما يتعلق بمواجهة أضرار السيول، وتفعيل مبادرة علاج الأشقاء في السودان من فيروس سي.

من جانبه، أعرب البرهان عن تقديره الكبير للدعم والمساندة من جانب الأشقاء في مصر، مشيدا باهتمام السيسي بالتواصل المستمر معه للاطمئنان على أحوال الشعب السوداني في مختلف النواحي، مضيفا أن هذه الزيارة يجب استغلالها لتحقيق زخم متنام في علاقات البلدين، يتناسب مع علاقاتهما الأخوية والتاريخية.

وحول ملف سد النهضة، أبدى البرهان اتفاقه مع الموقف المصري القائم على ضرورة الوصول لحلول تفاوضية، والامتناع عن أية إجراءات أحادية، بما يُحقق تطلعات الدول الثلاث في التنمية.