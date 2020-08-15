قرقاش لصحيفة عبرية: من المهم جدا أن نرى زوارا إسرائيليين في الإمارات

وأجرى الموقع الإلكتروني "واللا"، مساء أمس الجمعة، حوارا مطولا مع قرقاش، والذي أكد من خلاله أن بلاده تأمل في أن يتمكن السياح الإسرائيليون قريبا من القدوم إلى الإمارات.

وأوضح قرقاش في حوار هو الأول من نوعه لصحيفة إسرائيلية، أن الإمارات لا تريد التحرك بشكل تدريجي، ولكنها تريد التحرك، الآن، مشيرا إلى أن إسرائيل تشارك في المعرض الدولي "دبي إكسبو"، متمنيا أن يرى السياح الإسرائيليين في الإمارات قريبا.

وأكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنه من بين القضايا التي ستطرح على طاولة المناقشات الثنائية بين بلاده وإسرائيل، الزراعة والأمن الغذائي والدفاع الإلكتروني والسياحة والتكنولوجيا، مشيرا إلى أن لدى الإسرائيليين قائمة طويلة من القضايا أيضا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدته "إنه يوم تاريخي".