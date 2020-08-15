محمد بن زايد يغرد عن صحة حمدان بن راشد

وغرد ابن زايد عبر حسابه على موقع "تويتر": "نحمد الله تعالى على سلامة أخي الشيخ حمدان بن راشد.. وندعوه عز وجل أن ينعمه بموفور الصحة والسعادة ويمن عليه بالشفاء العاجل".

والشيخ حمدان بن راشد هو ​نائب حاكم دبي ووزير المالية.

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كتب تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أمس الجمعة، وجهها إلى أخيه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية.

وقال في التغريدة: "أخي حمدان بن راشد.. صديقي في الطفولة.. عضدي في الشدة.. عوني على الزمن.... خطاك الشر يا صاحب القلب النقي".

كما نشر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تغريدة على "تويتر"، قال فيها: "خطاك الشر بوراشد".