وجاء تصريح ابن بريك تعليقا على إعلان التوصل إلى اتفاق للسلام بين الإمارات وإسرائيل، الخميس الماضي.
ونشر هاني بن بريك تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم السبت، أعرب فيها عن اعتزامه زيارة إسرائيل في حال فتحت زيارة الجنوبيين لتل أبيب، وتم قبلها توقيع خطة السلام بين الإمارات وإسرائيل.
وقال ابن بريك: وقتها سأقوم بزيارة اليهود الجنوبيين في بيوتهم، وسأذهب معهم إلى القدس وسأصلي في المسجد الأقصى. صباحكم سلام وتسامح وتعايش وقبول الآخر.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".
كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدته "إنه يوم تاريخي".
كانت هذه تفاصيل خبر هل تسير اليمن على خطى الإمارات... ابن بريك: أذهب إلى القدس في حال فتحت زيارة الجنوبيين لتل أبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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