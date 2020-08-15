بيروت- سبوتنيك. وأوضح هيل، في بيان وزعته السفارة الأمريكية في لبنان، مساء اليوم السبت، أنه "حانت لحظة الحقيقة للبنان وندعو قادته لتلبية مطالب شعبهم"، مشيراً إلى أن "السلطة اللبنانية تتحمل مسؤولية انفجار مرفأ بيروت"، والذي تسبب في مقتل أكثر من 170 شخصًا.
© REUTERS / MARTIN ACOSTA
أضاف، "عندما نرى التزام المسؤولين اللبنانيين بتغيير حقيقي فستتجاوب أمريكا وشركاؤها مع الإصلاحات بدعم مالي مستمر. الحكومة الأمريكية مستعدة للعمل مع الكونغرس للتعهّد بتمويل إضافي بقيمة 30 مليون دولار لتسهيل تدفّق الحبوب عبر مرفأ بيروت بشكل عاجل وموقّت".
وكان لبنان قد شهد انفجارا مدويا يوم الثلاثاء 4 أغسطس/ أب، تسبب في سقوط أكثر من 170 قتيلا وأكثر من 6 آلاف مصاب، مع خسائر مادية قدرت بمليارات الدولارات، وأرجعت السلطات اللبنانية الحادث إلى اشتعال 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم التي جرى تخزينها بمستودعات مرفأ بيروت منذ 6 سنوات تقريبا.
وإثر الانفجار، توافد آلاف المتظاهرين إلى الساحة الرئيسة في بيروت، واندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب، قام خلالها المحتجون بإلقاء الحجارة على القوى الأمنية التي بادلتهم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع، وعجلت الاحتجاجات بتقديم رئيس الوزراء، حسان دياب، استقالة الحكومة مساء الاثنين الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر ديفيد هيل: لن يكون هناك دعم مالي للبنان دون هذا الشرط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.