إيران تهدي "وسام سليماني" لثلاث شخصيات عربية بارزة

وبحسب وكالة "ارنا" الإيرانية، فقد منح أوسمة قاسم سليماني أثناء المهرجان السادس لإحياء حقوق الإنسان الإسلامية الذي عقد عبر الفيديو كونفرانس، بحضور رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي.
POOL
ومنحت إيران الأوسمة لثلاث شخصيات عربية أولهم زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك بدر الدين الحوثي، أما الثانية فكانت من نصيب الأمين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي رمضان شلح، الذي توفي في السادس من يونيو/ حزيران الماضي من هذا العام.
أما الثالث فهو نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس، الذي قتل بداية العام في غارة أمريكية استهدفت قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني.
ومثل العراق من خلال مشاركة رئيس المجلس القضائي الأعلى في البلاد فايق زيدان، وحضر من الجانب السوري وزير الأوقاف عبد الستار السيد، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من فنزويلا وباكستان وغيرهم.
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