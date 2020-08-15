انطلاق مهرجان الملك عبد العزيز للصقور

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ايلاف من الرياض: يقام مهرجان الملك عبد العزيز للصقور في السعودية في نسخته الثالثة ابتداءً من يوم السبت 28 نوفمبر 2020م .
وأوضح نادي الصقور في بيان صحافي أن المهرجان الذي يُعد فعالية وطنية لتعزيز الوعي والتثقيف بالموروث الثقافي لدى شرائح المجتمع المختلفة يقام حرصاً من ولي العهد على عدم انقطاع ممارسة مُلاك وهواة الصقور لهوايتهم التراثية، خاصة أن هناك فوائد تطويرية تعود عليهم بشكل إيجابي من خلال الاستمرار في مسابقتي الملواح والمزاين.
وأكد النادي أن المهرجان يقام في إطار حرص القيادة، وسعيها الدائم للحفاظ على موروث الآباء والأجداد، بالإضافة إلى دعم الأنشطة الثقافية والحضارية وتثقيف الأبناء بتاريخ هذه الهواية العريقة وما يرتبط بها من القيم والعادات الأصيلة".
وشدد بيان نادي الصقور على أن المهرجان سيقام مع تطبيق جميع "الاجراءات الاحترازية" الواردة في "البروتوكولات الوقائية" الصادرة عن الجهات المختصة؛ لضمان سلامة جميع المشاركين، مؤكدًا أن ذلك أولوية قصوى بالنسبة للمسؤولين في نادي الصقور السعود.
وأشار النادي إلى أنه سيتم الإعلان عن آلية التسجيل في المهرجان وجدول المسابقات وتفاصيل الجوائز في وقت لاحق .
ويُعد مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الذي ينظمه نادي الصقور السعودي، ويقام سنويًا في ملهم (شمال مدينة الرياض) من أكبر سباقات الصقور على مستوى العالم، بشهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ويشارك فيه نخبة ملاك الصقور على مستوى المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، ويستهدف جميع فئات الصقور المشاركة في مسابقتي الملواح والمزاين.
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