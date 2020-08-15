شكرا لقرائتكم خبر عن "قوات حفظ السلام " فى لبنان تتبرع بالدم للمصابين فى انفجارات بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبرع ما يقرب من 100 من جنود قوات حفظ السلام ، فى لبنان ، بالدم لمصابي تفجيرات 4 أغسطس المروعة التي دمرت جزءًا من بيروت وخلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى. وفقا لبيان قوات حفظ السلام المؤقتة في لبنان.

جاء ذلك ضمن الخدمات التي تقدمها البعثة للمساعدة في أعقاب الانفجارات، التي تسببت في اضرار بسفينة تابعة لليونيفيل كانت متواجدة في ميناء بيروت وجرح 23 من أفراد حفظ السلام البحريين التابعين لها ، ونوه البيان الى انه انضم أفراد اليونيفيل إلى مبادرة نقابات موظفي الأمم المتحدة في لبنان، كجزء من مبادرة "UN4Beirut" ، لتنظيف شوارع بيروت التي دمرتها الانفجارات.

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ومن جانبه أعرب رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول ، عن أمله في أن الدم الذي يتم جمعه من أفراد اليونيفيل يمكن أن يساعد المحتاجين بشدة ، مضيفا أنهذه الانفجارات المروعة التي دمرت أجزاء من بيروت وأودت بحياة الكثيرين، تدعو إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمساعدة المتضررين"