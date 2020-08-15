شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية ترحب بتصنيف ليتوانيا لحزب الله كمنظمة إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت الخارجية الأمريكية بتصنيف ليتوانيا حزب الله كمنظمة إرهابية، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" في خبر عاجل منذ قليل. كما رحبت السعودية بقرار ليتوانيا تصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية، ومنع دخول أفراده إلى أراضيها.

وقالت وكالة "واس" إن وزارة الخارجية السعودية "نوهت بأهمية تلك الخطوة، التي تعكس مدى إدراك المجتمع الدولي لخطورة حزب الله الإرهابي على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي".

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وأعلنت ليتوانيا، الخميس، تصنيفها لـ"حزب الله" ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، وأصدرت قرارا بمنع دخول الأشخاص المرتبطين به إلى أراضيها، لمدة عشر سنوات.

ويجعل هذا القرار من ليتوانيا ثالث دولة أوروبية تدرج الحزب على قائمة المنظمات الإرهابية، بعد بريطانيا وألمانيا.