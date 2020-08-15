كورونا.. عزل منطقة الرمثا شمالي الأردن

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

قررت السلطات الأردنية، السبت، عزل لواء (منطقة) الرمثا شمالا عن باقي محافظات المملكة، اعتبارا من الإثنين؛ بسبب عودة تسجيل إصابات "كورونا" بها.

أفاد بذلك العميد مازن الفراية، مدير خلية أزمة كورونا، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من المسؤولين الحكوميين للإعلان عن التطورات اليومية للفيروس في البلاد.

وأضاف الفراية أنه تقرر، كذلك، توسيع حظر التجوال الليلي في لواء الرمثا؛ ليكون لمدة 10 ساعات يوميا من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.

وتشهد مناطق البلاد الأخرى حظر تجول ليلي لمدة 8 ساعات من الساعة 12 عند منتصف الليل وحتى الـ6 صباحا.

من جانبه، أوضح وزير الصناعة والتجارة، طارق الحموري، أنه سيتم السماح بالحد الأدنى بخروج ودخول الموظفين من حملة التصاريح إلى لواء الرمثا، ولسلاسل التزويد الغذائي والدوائي والطاقة الدخول بحمولاتهم الضرورية.

ويتبع لواء الرمثا لمحافظة إربد، التي سبق أن خضعت لعزل عن باقي محافظات المملكة، منذ بدء انتشار الفيروس في المملكة مارس/آذار الماضي.

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فيما بين متحدث الحكومة، أمجد العضايلة، أن خلية أزمة كورونا حددت مجموعة معايير للتعامل مع ظهور إصابات جديدة بالفيروس حتى تتجنب البلاد الإغلاق الشامل؛ ومنها عزل المناطق التي تعاود تسجيل إصابات.

بدوره، أعلن وزير الصحة سعد جابر، تسجيل 10 إصابات بكورونا خلال آخر 24 ساعة، بينها 9 محلية.

وأضاف الوزير أن الإصابات الجديدة بينها 4 في لواء الرمثا.

ولفت إلى إجمالي الإصابات بالفيروس في المملكة ارتفع إلى 1.339؛ منها 1.245 حالة شفاء، و11 وفاة.

واعتبر أرقام الإصابات المسجلة مؤخرا في المملكة "مقلقة"؛ حيث تم رصد 75 إصابة محلية خلال آخر 8 أيام.

ويشهد الأردن انتكاسة واضحة في الوضع الوبائي، بعد أن عادت المملكة لتسجيل إصابات محلية، كان معظمها من المعابر الحدودية، وخاصة جابر مع سوريا، الذي أغلق الخميس الماضي لمدة أسبوع، حيث يعمل به مخلصون (مخلصو البضائع) من لواء الرمثا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.