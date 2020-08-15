الجيش اليمني يسيطر على مواقع بصنعاء ومقتل 25 حوثيا بالجوف

اليمن/ الخليج 365

أعلن الجيش اليمني، السبت، أن قواته سيطرت على مواقع عسكرية جديدة شرقي العاصمة صنعاء، فيما قتل 25 حوثيا في مواجهات بمحافظة الجوف شمالي البلاد.

جاء ذلك في بيانين منفصلين للمركز الإعلامي للجيش اليمني، وصلا مراسل الخليج 365.

وقال الجيش في بيان إن قواته "حررت اليوم مواقع ومرتفعات جديدة باتجاه جبال بحرة في جبهة نجد العتق شرقي صنعاء، وما تزال المعارك مستمرة لليوم الثالث على التوالي".

وأضاف أن "المعارك أسفرت عن سقوط عدد من عناصر مليشيات الحوثي بين قتيل وجريح (لم يحدد رقما)، إضافة إلى تدمير عربة مدرعة وعدّة أطقم (آليات عسكرية)، فيما سيطر أفراد الجيش على عربة بي إم بي وكميات من الذخائر والأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وأفاد البيان، بأن مقاتلات التحالف العربي، "استهدفت بغارات دقيقة تعزيزات تابعة للحوثيين في مواقع متفرقة بجبهات صلب ونجد العتق في مديرية نهم (شرقي صنعاء)، وأدت إلى تدمير عدد من الآليات ومصرع جميع من كانوا على متنها، دون مزيد من التوضيحات".

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وفي بيان آخر، أفاد الجيش اليمني بأن قواته "نفذت كمينا محكما في جبهة النضود بمحافظة الجوف، ما أسفر عن مقتل نحو 25 عنصراً من الحوثيين وجرح آخرين".

وأشار إلى أن "قوات الجيش سيطرت على عدد من الآليات العسكرية وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة، علاوة على تدمير آليات ومعدات بنيران الجيش وبغارات لطيران التحالف".

ولم يتطرق الجيش إلى ما إذا كانت المواجهات قد أسفرت عن خسائر في صفوف قواته، فيما لم يتسن الحصول على تعليق من قبل الحوثيين.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي "الحوثيين" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة "الحوثيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.