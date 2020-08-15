خلال 72 ساعة.. ثالث هجوم يستهدف امدادات قوات التحالف بالعراق

بغداد / علي جواد / الخليج 365

تعرض رتل مركبات تابع لشركات متعاقدة مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، السبت، إلى هجوم بعبوة ناسفة جنوبي العراق، وفق مصدر عسكري.

وهذا هو ثالث هجوم من نوعه خلال آخر 72 ساعة، وفق إحصاء مراسل "الخليج 365".

وقال الملازم في الجيش العراقي ضمن قيادة عمليات البصرة، محمد خلف لـ"الخليج 365"، إن "عبوة ناسفة انفجرت في إحدى مركبات رتل لشركات متعاقدة مع قوات التحالف الدولي على الطريق السريع الرابط بين محافظتي البصرة وذي قار".

وأضاف أن الهجوم على الرتل "لم يخلف أية أضرار".

وعادة ما تقوم الشركات المتعاقدة مع التحالف الدولي بنقل معدات عسكرية خاصة به.

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وتعرض رتل تابع لتلك الشركات إلى هجوم بعبوة ناسفة في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، الأربعاء، ما أدى الى احتراق إحدى مركباته، حسب وزارة الدفاع العراقية.

فيما تعرض رتل آخر لهجوم بعبوة ناسفة في محافظة الديوانية جنوبي البلاد، الجمعة، دون أن يخلف الهجوم أضرار.

وتزايدت وتيرة الهجمات ضد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والشركات المتعاقدة معه منذ مقتل كل من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة الحشد الشعبي العراقية، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد في 3 يناير/كانون ثان الماضي.

وتتهم واشنطن كتائب "حزب الله" العراقي، وفصائل أخرى مقربة من إيران بالوقوف وراء الهجمات.

وإثر الهجمات الصاروخية انسحبت القوات الأمريكية من 7 مواقع وقواعد عسكرية في عموم العراق على مدى الأشهر الماضية، في إطار إعادة التموضع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.