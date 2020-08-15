العراق: 59 ألف عائلة نازحة لاتزال في المخيمات منذ 2017

بغداد/ علي جواد / الخليج 365

قالت السلطات العراقية، السبت، إن 59 ألف عائلة نازحة لاتزال في المخيمات المنتشرة في البلاد، مؤكدة أن عودة تلك العائلات إلى مناطقها مرهون بتوفر الإمكانيات المالية.

وأوضح وكيل وزارة الهجرة والمهجرين جاسم العطية، أن "450 ألف عائلة نازحة عادت إلى مناطقها منذ بدء عمليات التحرير عام 2017".

وأكد أن "59 ألف عائلة لاتزال حتى الآن في المخيمات"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وقال المسؤول العراقي إن "عودة تلك العائلات إلى مناطقها مرهون بتوفير الإمكانيات المالية".

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وأشار إلى أن "العدد الأكبر (لم يحدده) للنازحين يتركزون حاليا في محافظات دهوك ثم نينوى والأنبار وكركوك وصلاح الدين، وبعض المحافظات الجنوبية".

ولا يزال الكثير من النازحين غير قادرين على العودة لمناطقهم الأصلية نتيجة تدمير منازلهم خلال الحرب فضلا عن عدم توفر البنى التحتية الأساسية للخدمات وعدم استقرار الوضع الأمني.

ويقطن معظم النازحين في مخيمات منتشرة في أرجاء البلاد، قسم منها يقع جنوب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

واضطر ملايين العراقيين للنزوح وترك منازلهم في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين والأنبار وديالى وأطراف بغداد وأجزاء من محافظة بابل، بعد منتصف عام 2014 عقب توسع سيطرة مسلحي "داعش" على مناطق البلاد المختلفة، بحسب وزارة الهجرة العراقية.

واستعادت القوات العراقية مدينة الموصل بصورة كاملة من سيطرة "داعش" في 10 تموز/يوليو 2017، فيما أعلنت بغداد نهاية عام 2017 طرد مسلحي التنظيم من جميع المحافظات التي سيطروا عليها.

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