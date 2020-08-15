منظمة حقوقية: "القاعدة" أعدم طبيبا في اليمن

اليمن/ الخليج 365

أفادت مؤسسة حقوقية يمنية، السبت، أن تنظيم "القاعدة" الإرهابي أعدم طبيب أسنان بمحافظة البيضاء (وسط)، بتهمة التخابر والتجسس على التنظيم.

وقالت رئيس مؤسسة "دفاع" للحقوق والحريات المحامية هدى الصراري، للأناضول، إن "تنظيم القاعدة نفذ اليوم حكم الإعدام بحق طبيب الأسنان مطهر محمد اليوسفي من أبناء محافظة تعز (جنوب غرب)، وسط مدينة الصومعة في البيضاء".

وأضافت أن "التنظيم وعقب تنفيذه حكم الإعدام بحق اليوسفي، قام بربطه وتعليقه على جدار أحد الأبنية وسط الشارع العام بمدينة الصومعة".

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ونشرت الصراري عبر حسابها بتويتر مقطع فيديو لليوسفي وهو معلق بحبال على جدران أحد الأبنية بعد تنفيذ حكم الإعدام بحقه، حسب ما ذكرت.

وفي السياق، قالت وسائل إعلام محلية، إن اليوسفي كان يعمل في أحد المستوصفات الطبية بمدينة الصومعة منذ 10 سنوات.

ولم يصدر على الفور أي بيان من قبل التنظيم حول الحادثة.

ورغم الحملات الأمنية التي تنفذها أجهزة الأمن اليمنية بين الحين والآخر، إلا أن تنظيم "القاعدة" لا يزال ينشط في بعض المحافظات اليمنية مثل البيضاء، ومأرب (شرق)، وأبين (جنوب)، وينفذ عددا من الهجمات على نقاط عسكرية ومقار أمنية.

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