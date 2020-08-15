مصر والسودان يبحثان العلاقات الثنائية ومشروعات استراتيجية

الخرطوم / الخليج 365

يبحث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونظيره السوداني عبد الله حمودك، السبت، العلاقات الثنائية بين بلديهما، ومشروعات استراتيجية مشتركة.

وفي وقت سابق السبت، وصل مدبولي، السودان في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أن حمدوك بدأ جلسة مباحثات مع مدوبلي في العاصمة الخرطوم، بمشاركة عدد من وزراء البلدين، تمهيدا لتوقيع اتفاقيات تعاون مشترك.

ونقلت الوكالة، عن السفير المصري لدى الخرطوم حسام عيسى، قوله، إن "المباحثات ستناقش كافة الملفات المتعلقه بالعلاقات الثنائية، والربط الكهربائي والسكة الحديد، وتسهيل حركة المرور عبر المعابر، وتنظيم التجارة، إضافة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

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وأضاف عيسى، أن "تطابق مصالح القاهرة والخرطوم يحتم عليهما التنسيق على أعلى مستوى بهدف الوصول بالعلاقة إلى مرحلة التكامل التام".

وجدد دعم بلاده للسودان على كل المستويات لكونه من أكثر الدول أهمية لها.

وأشار السفير المصري، أن الفترة المقبلة ستشهد المضي قدما في تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية المشتركة في مجالات المواصلات والكهرباء والتجارة والزراعة والصناعة والرعي وإنتاج اللحوم.

وإضافة إلى اللقاء مع حمدوك، يشمل برنامج زيارة مدبولي إلى السودان، لقاءات مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو حميدتي.

ويضم الوفد المصري وزراء التجارة والصناعة والري والصحة والكهرباء، وممثلين لوزارت النقل وعدد من وكلاء الوزارات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.