تركيا.. تحييد 9 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة/الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 9 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" في غارات جوية على أوكارهم شمالي العراق.

وبحسب بيان الوزارة، السبت، تم تحييد 3 إرهابيين في منطقة حفتانين، و6 إرهابيين في منطقتي زاب وأواشين.

وأشارت الوزارة إلى أنّ عدد إرهابيي بي كا كا الذين تم تحييدهم في الأيام العشرة الماضية، ارتفع إلى 143.وفي 16 يونيو/ حزيران الماضي، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر"، شمالي العراق، ضد عناصر منظمة "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

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وتعتبر هذه العملية الثانية شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد "مخلب النسر" التي انطلقت فجر 15 يونيو الماضي.

يذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات، وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة، وتشن هجمات على الداخل التركي إنطلاقاً من الأراضي العراقية.



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