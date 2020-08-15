"اسمها بيروت".. أغنية جديدة لنجم الراي الجزائري الشاب خالد

الجزائر/ حسام الدين إسلام/ الخليج 365

يعتزم فنان موسيقى الراي الجزائري الشاب خالد إطلاق أغنية مصورة، الثلاثاء، تضامنا مع الشعب اللبناني عقب الانفجار الهائل الذي هز في 4 أغسطس/ آب الجاري، مرفأ العاصمة بيروت.

وقال الشاب خالد عبر حسابه على "انستغرام"، إن أغنيته الجديدة، ستصدر في 18 أغسطس/آب الجاري، تحت عنوان "اسمها بيروت" للتضامن مع الشعب اللبناني.

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وأرفق ملك موسيقى الراي تدوينته بفيديو قصير لانفجار مرفأ بيروت، يؤدي عبره بعض كلمات الأغنية الجديدة.

وتعاون الشاب خالد في الأغنية مع منسق الأسطوانات اللبناني رودج، في حين العمل من تلحين الفنان المصري محمد يحيى، وإخراج اللبناني إيلي برباري.

ويشهد لبنان تضامنا رسميا وشعبيا وفنيا واسعا بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت بتاريخ 4 أغسطس/ آب، وخلف 178 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، إلى جانب دمار مادي هائل، وخسائر تقدر بنحو 15 مليار دولار، وفق أرقام رسمية غير نهائية.

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