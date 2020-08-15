واشنطن ترحب بقرار ليتوانيا تصنيف حزب الله "منظمة إرهابية"

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، السبت، عن ترحيبه بقرار الحكومة الليتوانية حظر حزب الله اللبناني، واعتباره "منظمة إرهابية".

وقال بومبيو في تغريدة على تويتر: "ليتوانيا اتخذت خطوة مهمة في حظر حزب الله بأكمله باعتباره منظمة إرهابية من دخول أراضيها".

وأضاف: "ندعو جميع شركائنا الأوربيين لأن يحذوا حذو ليتوانيا ومنعها من العمل في أوروبا".

والخميس، صنفت ليتوانيا جماعة حزب الله اللبنانية منظمة إرهابية وأصدرت حظرًا لمدة 10 سنوات على جميع الأفراد المرتبطين بها من دخول أراضيها.

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وقال وزير الخارجية ليناس لينكيفيسيوس: "بعد تلقي معلومات قيمة من شركائنا الأجانب، يمكننا أن نعتبر أن حزب الله يعمل وفقًا لمبادئ التنظيم الإرهابي".

وأضاف لينكيفيسيوس: "دون الخوض في التفاصيل، بعض الأشخاص في الحزب يشكلون تهديدًا للأمن القومي في ليتوانيا".

و في أعقاب الهجوم على حافلة سياحية في بلغاريا عام 2012، صنف الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لمنظمة حزب الله "إرهابيا"، حسب شبكة "يورو نيوز" الأوروبية.

كما تعتبر كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، إلى جانب بريطانيا وألمانيا وجامعة الدول العربية ودول خليجية، حزب الله منظمة إرهابية.

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