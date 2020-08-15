رئيس وزراء البحرين يغادر البلاد في زيارة "خاصة"

البحرين / الخليج 365



أعلنت مملكة البحرين، السبت، أن رئيس وزرائها خليفة بن سلمان، غادر البلاد في "زيارة خاصة".



وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية، في بيان مقتضب: "غادر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، أرض الوطن إلى الخارج في زيارة خاصة".

ولم توضح الوكالة التي نشرت الخبر نقلا عن ديوان رئيس الوزراء، وجهة آل خليفة، أو أسباب الزيارة.



وكان رئيس الوزراء البحريني عاد إلى بلاده في مارس/ آذار الماضي، من رحلة علاج طويلة في ألمانيا بدأت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.