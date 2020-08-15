خبير: تركيا تبنت سياسات معادية للسعودية والعلاقة مع اليونان تقررها مصلحة المملكة

وقال آل زلفة، لـ"سبوتنيك" اليوم السبت، "ليس أردوغان من يقرر أو يأمر مع من تكون علاقة دولة ذات سيادة مع دولة أخرى، فعلاقة المملكة مع اليونان أو غيرها من الدول تقررها المصلحة الوطنية السعودية. تركيا أردوغان تبنت سياسات عدائية ضد المملكة وضد مصالح المملكة، وتعمل بكل الوسائل لزعزعة واستقرار المملكة".
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كان الرئيس التركي استنكر، في تصريحات للصحفيين عقب صلاة الجمعة أمس، ما وصفه بـ "التضامن بين مصر وإسرائيل واليونان ضد بلاده، فيما يتعلق بأزمة التنقيب عن النفط شرقي البحر المتوسط".
وقال أردوغان "التضامن بين إسرائيل وكل من مصر واليونان أمر غير مقبول".
وأضاف، "هناك أيضا خطوات خاطئة تتخذها السعودية، وقد قلت ذلك لوزير الخارجية التركي، وقلت له تواصل مع نظيرك السعودي وأطلب منه أن يتخذ خطوات لازمة في هذا الصدد".
وشهدت العلاقة بين الرياض وأنقرة توترا، بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، في تشرين الأول/أكتوبر 2018.
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