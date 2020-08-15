مساعدات من الهلال الأحمر الكويتي إلى لبنان

© AFP 2020 / Stringer

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، مساء اليوم السبت، بأن الفریق المیداني لجمعیة الھلال الأحمر الكویتي في لبنان، زار، الیوم السبت، الأسر المتضررة جراء انفجار مرفأ بیروت، مستطلعا أحوالھم وسلمھم أجھزة كھربائیة تساعدھم على مواجھة ظروفھم الطارئة.

ونقلت الوكالة على لسان رئیس وفد جمعیة الھلال الأحمر الكویتي إلى لبنان، مساعد العنزي، أن "الجمعیة تسعى بخطوتھا ھذه للتخفیف على الأسر التي تضررت وأن ھذه الأجھزة ھدیة من الشعب الكویتي".

وأشار إلى أن الأجھزة شملت ثلاجات ومكیفات وتلفزیونات وقد وزعت مباشرة على الأسر المتضررة المسجلة في كشوف الصلیب الأحمر اللبناني بحسب أولویة الاحتیاج.

Advertisements

وقام فریق الھلال الأحمر الكویتي بزیارة الجرحى اللبنانیین للوقوف على أوضاعھم والتخفیف من معاناتھم النفسیة، وقدم جھوده في دعم المستشفیات المتضررة جراء الانفجار، حیث قدم إلى (مستشفى الكرنتینا) المستلزمات الطبیة والكراسي المتحركة.

وشدد العنزي على وقوف "الكویت والھلال الأحمر الكویتي إلى جانبھم لإعادة الأمل والبسمة إلى نفوسھم والعنایة بحیاتھم"، مؤكدا دعم القطاع الخاص والشركات والمؤسسات العاملة في الكویت للشعب اللبناني، مشيدا بالمواطنین والمقیمین في بلادهم الذین بادروا بالتبرع للأسر عبر الھلال الاحمر الكویتي لدعم الأشقاء في لبنان.

من جھتھم، ثمَّن أفراد الأسر المتضررة خطوة الھلال الاحمر الكویتي التي تسھم في مساعدتھم على مواجھة ظروفھم الصعبة، وتساعد في التخفیف من حجم معاناتھم.