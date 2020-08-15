نسبة التعافي من كورونا بالسعودية 88.95% حتى الآن

وبلغ إجمالي حالات الإصابة في السعودية 297.315 حالة، من بينها 29.459 مريض لا يزال يتلقى الرعاية الصحية، بينها 1766 حالة حرجة، بحسب ما نقلته صحيفة "عكاظ".

ووصل إجمالي حالات التعافي 264.487 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3369 حالة وفاة، وهكذا أصبحت نسبة التعافي من إجمالي الإصابات بالفيروس 88.95%، أما نسبة الوفيات فبلغت 1.13%.

في وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن البدء في التحضير لإجراء تجارب سريرية في المرحلة الثالثة للقاح ضد فيروس "كورونا"، بالتعاون مع شركة "كان سينوا" الصينية.