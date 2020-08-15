شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة ترحب بوصول أول سفير للسودان بعد أكثر من عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب السيناتور كورى بوكر عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ولجنة العلاقات الخارجية، بوصول السفير نور الدين ساتي لواشنطن، وبتعيينه كأول سفير سودانى للولايات المتحدة الأمريكية بعد أكثر من عقدين. وقال بوكر إن الكونجرس حث الرئيس الأمريكى دونالد ترمب ووزير الخارجية الأمريكى بومبيو على تسمية سفير أمريكى للسودان لدعم الحكومة المدنية الجديدة. Advertisements الجدير بالذكر أن ترشيح الحكومة الأمريكية لأى سفير يقتضى أن يتم تمحيصه والموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي ومن هنا تأتي أهمية حث السيناتور بوكر لبومبيو وترمب للإسراع بتسمية السفير الأمريكى المرتقب للسودان.

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