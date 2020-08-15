شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار الإعلامى لملك البحرين: رئيس الوزراء غادر البلاد فى زيارة خاصة للخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار الإعلامي لملك البحرين على تويتر اليوم السبت، إن رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة غادر المملكة في زيارة خاصة للخارج.

ويشغل الشيخ خليفة منصب رئيس الوزراء منذ أن أعلنت المملكة الاستقلال عن بريطانيا عام 1971، وقد أمضى خلال هذا العام وقتا في ألمانيا وعاد إلى البحرين في مارس .

وتستضيف البحرين الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية.

وكان قد هنأ ملك البحرين، حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، بمناسبة اتفاق السلام مع إسرائيل في اتصال هاتفي. وذلك وفقا لخبر عاجل ذكرته قناة العربية في نبأ عاجل لها، أن ملك البحرين. وقال ملك البحرين، إن الاتفاق خطوة تاريخية للسلام في المنطقة.