شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية التونسية توقف 9 مهاجرين غير شرعيين شمال شرق البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت قوات جيش البحر بمدينة قليبية شمال شرق تونس 9 مهاجرين غير شرعيين بعد أن أنقذتهم من الغرق على بعد 9 أميال شرق المدينة .

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني محمد زكري أن الموقوفين كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه السواحل الإيطالية، وقد سُلّموا إلى الجهات المختصة لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.

يذكرأن، أصدر رئيس الجمهورية التونسى قيس سعيد، قرارا بالعفو الخاص عن عدد من السجينات، بمناسبة الاحتفال اليوم الخميس 13 أغسطس 2020 بالعيد الوطنى للمرأة، وتم بموجب هذا الأمر الرئاسى تمتيع 73 سجينة بالعفو الخاص مما يفضى إلى سراح 23 سجينة منهن فيما تتمتع البقية بالحط من مدة العقاب المحكوم به.