شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الإدارة العامة يعلن عن برامج مخصصة لإيفاد موظفي الدولة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن معهد الإدارة العامة، اليوم السبت، عن تنفيذ برامجه المخصصة لإيفاد موظفي الدولة في مقار المعهد، وتنفيذ برامجه الإعدادية العامة واللغة الإنجليزية عن بعد والتقييم في القاعات التدريبية.

وأوضح المعهد أن البرامج التي ستنفذ عن بعد تتمثل فيما يلي:

– البرامج التدريبية القصيرة (القدرة الواحدة)

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– البرامج الإعدادية العامة (بعد الثانوي) وبرنامج اللغة الإنجليزية الخاصة بها

أما البرامج التي تستلزم الحضور لمقر المعهد فتشمل ما يلي:

برنامج اللغة الإنجليزية للمبتعثين (للموظفين)

البرامج التدريبية الموجهة

الحلقات التطبيقية

البرامج الإعدادية للإيفاد

وأوضح معهد الإدارة العامة أنه يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل والمعلومات من خلال زيارة موقع المعهد على الرابط التالي (اضغــط هنــا).