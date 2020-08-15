سمكة تقتل صياداً بعد ضربه في صدره

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

توفي صياد سمك يبلغ السادسة والخمسين في أستراليا بعدما ارتطمت به سمكة وثبت إلى مركب كان على متنه على ما أعلنت الشرطة المحلية السبت.



وأوضحت شرطة الإقليم الشمالي في أستراليا "كان الرجل يصطاد السمك مع أفراد من عائلته وأصدقاء له في مرفأ داروين عندما ضربته سمكة ضخمة عند مستوى الصدر".

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وعادت المجوعة إلى الشاطئ حيث حاول المسعفون في المكان إنعاشه.

وأضافت الشرطة "للأسف فارق الرجل الحياة. يبدو هذا حادثا مؤسفا أثار صدمة كبيرة في نفوس الأشخاص الذين كانوا على متن المركب وأفراد عائلة الرجل وأصدقائه". ولم يتضح على الفور نوع السمكة.

وفي حادث شبيه حصل في منطقة قريبة العام 2018 نجت امرأة كانت تصطاد السمك بعدما أصابتها سمكة ماكريل بجرح عميق في عنقها.