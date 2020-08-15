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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بهذه الطريقة.. شاب يفقد 100 كيلو غرام من وزنه خلال 14 يوماً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
خسر شاب أمريكي نحو 220 رطلًا أي ما يقارب 100 كيلو غرام على مدار 14 يومًا فقط، بعد اتباع حمية قاسية تعتمد على تناول البطاطس فقط.
وكان وزن الشاب الذي يدعى «ديلان وود» والبالغ من العمر 21 عامًا قد وصل إلى 425 رطلًا قبل أن يقرر النجاة بنفسه وإنقاص وزنه حتى لا يصاب بأمراض السمنة المعروفة من سكري وآلام في العظام والمفاصل.
ولم يتناول «وود» شيئًا سوى البطاطس والماء على مدار أسبوعين كاملين، لتقليل السعرات الحرارية التي تدخل إلى جسده، بجانب ممارسة التمارين الرياضية بشكل مكثف وقاسٍ.
ورغم عدد الكيلوجرامات الكبيرة التي خسرها الشاب الذي يقطن في مقاطعة «ديكسون» بولاية تيليسي الأمريكية، إلا أنَّ هذا النزول الكبير تسبَّب في ترهل جسده بشكل كبير ما يستدعي التدخل الجراحي لإزالته.
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