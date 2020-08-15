توجيهات جديدة من السيسي بشأن سيناء والعاصمة الإدارية

وبحسب بيان الرئاسة المصرية، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس المصري بعدد من كبار المسؤولين بالدولة.
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وأضاف "وجه السيسي بمواصلة جهود التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء وفق مخطط الدولة الاستراتيجي لتعزيز الرقعة العمرانية والمجتمعية المكتملة الجوانب في سيناء، فضلا عن توفير فرص العمل".
وتابع "كما وجه أيضا بالالتزام بتطبيق أحدث المعايير الإنشائية والتكنولوجية في العاصمة الإدارية الجديدة في الإطار الزمني المقدر".
وأشار البيان إلى "استعراض جهود تهيئة مناخ التنمية في سيناء والارتقاء ببنيتها الأساسية، بالإضافة إلى استعراض الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من المشروعات الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة ساحة الشعب، ومنطقة الأعمال المركزية، والنصب التذكاري، والحي الحكومي".
© Sputnik . Mohamed Mostafa
إنفوجرافيك العاصمة الإدارية الجديدة في مصر
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