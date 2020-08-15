ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن مصدر مسؤول في وزارة النفط والثروة المعدنية أن:"ميليشيا قسد قامت منذ خمسة أيام بقطع الغاز الواصل من المنطقة الشرقية بكمية 1,2 مليون متر مكعب يومياً، ما ينعكس على كمية التوليد في محطات التوليد الكهربائية".
وأضاف المصدر أن "العمل جار لإعادة الوضع إلى ما كان عليه".
من جهته نفى وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي نفياً قاطعاً أن تكون زيادة ساعات تقنين (انقطاع) الكهرباء بسبب تزويد لبنان بالكهرباء وأكد استحالة تزويده أولاً بسبب قانون قيصر الأمريكي وثانياً وهو الأهم هو أن مصلحه المواطن السوري فوق كل شيء، ونفى خربوطلي توقف محطات تعمل على الفيول عن التوليد رغم توافر الفيول في المصافي بكميات كبيرة جداً.
ويشار إلى أن تقنين الكهرباء زاد كثيراً خلال الأيام الماضية في الليل والنهار وبات حديث الناس بسبب المعاناة التي تنجم عنه على حياتهم وأعمالهم وإنتاجهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب "قسد"... مصدر سوري يكشف سبب زيادة فترات انقطاع الكهرباء مؤخرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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