خبير: تركيا تبنت سياسات معادية للسعودية والعلاقة مع اليونان تقررها مصلحة المملكة

موسكو - سبوتنيك. وقال آل زلفة، لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت، "ليس أردوغان من يقرر أو يأمر مع من تكون علاقة دولة ذات سيادة مع دولة أخرى، فعلاقة المملكة مع اليونان أو غيرها من الدول تقررها المصلحة الوطنية السعودية. تركيا أردوغان تبنت سياسات عدائية ضد المملكة وضد مصالح المملكة، وتعمل بكل الوسائل لزعزعة واستقرار المملكة".

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وأضاف الخبير السعودي في معرض رده حول موقف المملكة من اتهام أردوغان لها بأنها "تتخذ خطوات خاطئة" في تضامنها مع اليونان، "المملكة بسياستها الرصينة لا تريد التصعيد مع تركيا، ولكنها في نفس الوقت لن تتنازل قيد أنملة عن أي حق سيادي، بما في ذلك مواقفها من أي قضية إقليمية تضر بمصلحتها وبأمنها وبالأمن القومي العربي، مثل التدخلات الإيرانية والتركية في شؤون الدول العربية".

وكان الرئيس التركي استنكر، في تصريحات للصحفيين عقب صلاة الجمعة أمس، ما وصفه بـ "التضامن بين مصر وإسرائيل واليونان ضد بلاده، فيما يتعلق بأزمة التنقيب عن النفط شرقي البحر المتوسط".

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وقال أردوغان "التضامن بين إسرائيل وكل من مصر واليونان أمر غير مقبول".

وأضاف، "هناك أيضا خطوات خاطئة تتخذها السعودية، وقد قلت ذلك لوزير الخارجية التركي اليوم، وقلت له تواصل مع نظيرك السعودي وأطلب منه أن يتخذ خطوات لازمة في هذا الصدد".

وشهدت العلاقة بين الرياض وأنقرة توترا، بعد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول، في تشرين الأول/أكتوبر 2018.