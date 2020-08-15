العراق يرصد زيادة قياسية بالمعدل اليومي للإصابة بكورونا

بغداد– سبوتنيك. وقالت الوزارة، في بيان، "تم فحص 18295 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 1263650.

وأضافت "سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم 4293 إصابة في العراق و76 حالة وفاة وتماثل 2571 حالة إصابة للشفاء"، لافتة إلى أن "مجموع الإصابات الكلي بلغ 172583، مجموع حالات الشفاء 122700، مجموع الراقدين الكلي 44098، مجموع الراقدين في العناية المركزة 590 ومجموع الوفيات 5785".

وحذرت وزارة الصحة العراقية، في بيان سابق، من احتمال تفشي واسع لوباء "كوفيد-19" في البلاد بسبب عدم التزام المواطنين بالإجراءات الصحية.

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وقالت الوزارة "لطالما بيّنت الوزارة أن تهاون المواطن بتنفيذ التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والمستندة إلى اللائحة الدولية لمنظمة الصحة العالمية ستؤدي إلى زيادة كبيرة بنسبة الإصابات وهذا التهاون تسبب فعلا بزيادة ملحوظة في الآونة الأخيرة".

وأضافت "نحذر المواطنين الكرام أن استمرار التهاون وعدم الالتزام سيؤدي إلى نتائج وخيمة لا تحمد عقباها واحتمال للتفشي الواسع للوباء".