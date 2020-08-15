بغداد– سبوتنيك. وقالت الوزارة، في بيان، "تم فحص 18295 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 1263650.
وأضافت "سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم 4293 إصابة في العراق و76 حالة وفاة وتماثل 2571 حالة إصابة للشفاء"، لافتة إلى أن "مجموع الإصابات الكلي بلغ 172583، مجموع حالات الشفاء 122700، مجموع الراقدين الكلي 44098، مجموع الراقدين في العناية المركزة 590 ومجموع الوفيات 5785".
وحذرت وزارة الصحة العراقية، في بيان سابق، من احتمال تفشي واسع لوباء "كوفيد-19" في البلاد بسبب عدم التزام المواطنين بالإجراءات الصحية.
وقالت الوزارة "لطالما بيّنت الوزارة أن تهاون المواطن بتنفيذ التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والمستندة إلى اللائحة الدولية لمنظمة الصحة العالمية ستؤدي إلى زيادة كبيرة بنسبة الإصابات وهذا التهاون تسبب فعلا بزيادة ملحوظة في الآونة الأخيرة".
وأضافت "نحذر المواطنين الكرام أن استمرار التهاون وعدم الالتزام سيؤدي إلى نتائج وخيمة لا تحمد عقباها واحتمال للتفشي الواسع للوباء".
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يرصد زيادة قياسية بالمعدل اليومي للإصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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