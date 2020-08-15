التحالف العربي يعترض طائرات "حوثية" مسيرة

اليمن/ شكري حسين/ الخليج 365

أعلن التحالف العربي، السبت، اعتراض وتدمير طائرات حوثية مسيّرة، داخل الأراضي اليمنية.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وقال المالكي إن قوات التحالف اعترضت عددا من الطائرات بدون طيار، أطلقتها جماعة الحوثي من العاصمة صنعاء.

ولم يحدد عدد الطائرات ولا المكان الذي كان من المقرر الاتجاه إليه.

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وأشار إلى أن قوات التحالف تمكنت من اعتراضها وتدميرها داخل اليمن (دون تحديد المكان).

ولم يصدر تعليق من جماعة "الحوثي" حول الحادثة.

وسبق لجماعة الحوثي أن أطلقت عدة صواريخ بالستية وطائرات مسيرة، على عدد من المواقع والأعيان في أوقات سابقة وصلت بعضها الى العاصمة السعودية الرياض.

ومنذ 2015، تقود السعودية تحالفا عربيا ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

وخلفت الحرب، المستمرة منذ أكثر من 5 أعوام، إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ بات أكثر من 80 بالمئة من سكان اليمن يعتمدون على مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.