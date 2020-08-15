جعجع: حل أزمة لبنان يكمن في إجراء انتخابات برلمانية مبكرة

بيروت/الخليج 365

اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، أن حل الأزمة اللبنانية يكمن "بتقصير" ولاية مجلس النواب وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

جاء ذلك خلال لقاء جعجع، السبت، مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل، الذي يزور لبنان، وفق بيان صدر عن مكتبه.

وقال جعجع، بحسب البيان، "إذا كان لا مفرّ في الوقت الراهن من تشكيل حكومة جديدة ومستقلّة فعليًّا من أجل الاهتمام بشؤون الناس، إلّا أنّ الحلّ الفعلي للخروج من الأوضاع المترديّة التي وصلت إليها البلاد يبقى كامنًا في تقصير ولاية مجلس النواب الحالي".

ونقل البيان عن جعجع دعوته "لانتخابات (لبنانية) مبكرة تبعًا لقانون الانتخابات النافذ".

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وأشار البيان، إلى أن هيل أبلغ جعجع خلال اللقاء، أنّ "فريقًا من مكتب التحقيق الفيدرالي "FBI"سيصل إلى لبنان في الأيام القادمة للمشاركة في التحقيقات الجاريّة بانفجار مرفأ بيروت".

وتنتهي زيارة هيل إلى لبنان، السبت، بعد لقاء مع شخصيات مدنية وناشطين، للاستماع إلى كافة الأفكار حول إحداث التغيير.

ويشهد لبنان زيارات دبلوماسية متعددة بعد الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس/ آب الجاري بمرفأ بيروت، وخلف 178 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، الى جانب دمار مادي هائل، وخسائر تقدر بنحو 15 مليار دولار، وفق أرقام رسمية غير نهائية.

ودفع الانفجار حكومة حسان دياب إلى الاستقالة، بعد توليها مهامها في 11 فبراير/ شباط الماضي، وكلفت حاليا بتصريف أعمال البلاد التي تعيش حالة طوارئ.

ويزيد انفجار بيروت من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.