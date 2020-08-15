الدفاع التركية: تحييد إرهابي من "ي ب ك" شمالي سوريا

أنقرة / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تحييد إرهابي من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، أثناء محاولته التسلل لتنفيذ هجوم بمنطقة عملية "درع الفرات"، شمالي سوريا.

وأفادت الوزارة في بيان، أن قواتها أحبطت محاولة الإرهابي التسلل لتنفيذ هجوم يرمي إلى زعزعة أجواء الأمن والسلام في المنطقة.

واستطاع الجيش التركي، عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير مساحة 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من الإرهابيين.

وجرى مع نهاية العملية في 29 مارس/ آذار 2017، تحرير مدينة جرابلس الحدودية، مرورا بمناطق وبلدات مثل "جوبان باي" (الراعي) و"دابق" و"اعزاز" و"مارع"، وانتهاء بمدينة الباب التي كانت معقلا لتنظيم "داعش".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.