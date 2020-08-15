السودان.. مقترح جديد من "الحركة الشعبية" لدمج مسلحيها

الخرطوم / الخليج 365

قدّم وفد الحركة الشعبية ـ شمال، السبت، مقترحا جديدا حول قضية دمج مسلحيها في القوات النظامية السودانية.

جاء ذلك في بيان صدر عن المجلس السيادي (المشرف على المرحلة الانتقالية بالسودان)، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وذكر البيان أن وفدي الحكومة والحركة، عقدا جلسة مباحثات في جوبا عاصمة جنوب السودان، حول ملف الترتيبات الأمنية.

وقال عضو الوساطة الجنوبية ضيو مطوك، إنهم تسلموا مقترحا للتفاوض حول قضية دمج فريق القوات.

وأكد أن وفد الحكومة تسلم المقترح قبل أن ينخرط الطرفان في التفاوض حوله دون وساطة.

ولم يوضح البيان أي تفاصيل أخرى بخصوص المقترح الجديد.

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وأعرب مطوك عن أمله في التوصل إلى تفاهمات دون صعوبات، واستكمال البند المتبقي في ملف الترتيبات الأمنية.

والجمعة، حث رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، أطراف المفاوضات على الإسراع في استكمالها.

ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تقاتل الحركة الشعبية، الحكومة بولايتي جنوب كردفان (جنوب)، والنيل الأزرق (جنوب شرق).

وكان من المتوقع، التوصل إلى اتفاق سلام بين الطرفين، بعد 6 أشهر من تشكيل الحكومة السودانية في أغسطس/ آب 2019.

ومع تعثر المفاوضات، قررت الوساطة في جوبا، تأجيل توقيع الاتفاق إلى مارس/ آذار الماضي، ثم أرجأته إلى أبريل/ نيسان المنصرم، قبل أن تحدد موعدا جديدا في 20 يونيو/ حزيران الفائت، ثم 14 يوليو/ تموز السابق، قبل إعلان تأجيله مجددا.

وإحلال السلام هو أحد أبرز الملفات الملحة في مرحلة انتقالية بدأت بالسودان، في 21 أغسطس 2019، وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.

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