بومبيو: الإخفاق في تمديد حظر السلاح على إيران خطأ جسيم

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم السبت إن الإخفاق في تمديد حظر السلاح على إيران خطأ جسيم. وأضاف في مؤتمر صحفي خلال زيارة لبولندا “إنه خطأ جسيم، ونأسف لذلك”. وأخفقت الولايات المتحدة أمس الجمعة في مسعاها لتمديد حظر أسلحة مفروض من الأمم المتحدة على إيران بعد أن عارضت روسيا والصين الخطوة في مجلس الأمن بينما امتنعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وثماني دول أخرى عن التصويت.

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