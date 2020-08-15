شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات كورونا في المملكة.. 1413 إصابة جديدة و1528 حالة تعافي و 31 حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تطورات فيروس كورونا بالمملكة خلال الساعات الـ 24 الماضية، من حيث عدد الإصابات والوفيات، وكذلك حالات الشفاء. وسجلت الوزارة1413 إصابة جديدة بفيروس كوروناو 1528 حالة تعافي و 31 حالة وفاة.

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