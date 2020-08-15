إنقاذ 14 شخصاً من سكان عقار منهار بالقاهرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت صحيفة «الوطن» المصرية، عن محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، قوله، إنه تم إنقاذ 14 شخصاً من سكان العقار المنهار في شارع قصر النيل، وإسعاف اثنين في الموقع، ونقل شخصين إلى مستشفى أحمد ماهر.

وأكد المحافظ بحسب الصحيفة، أن العقار المنهار على مساحة 1500 متر مربع، ومكون من دور أرضي و4 طوابق، مشيراً إلى أنه جرى فصل جميع المرافق عن العقار، وتواصل قوات الحماية المدنية عمليات الإنقاذ في موقع الحادث.