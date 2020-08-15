شكرا لقرائتكم خبر عن تقني يوضح أسهل الطرق لشراء «لابتوب» أو «جوال» مناسب لاحتياجاتك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، مقطعاً مصوراً عبر حسابه في “تويتر”، شرح من خلاله أسهل طريقة لشراء حاسب محمول أو هاتف أو أجهزة إلكترونية أخرى، بما يناسب احتياجاتك وظروفك المادية.

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وقال الحمادي، معلقا على المقطع “خدمة مميزة تفيدك إذا ترغب تشتري أي جهاز (لابتوب، جوال، تلفاز، كاميرا) وسوف تيقترح لك أجهزة مناسبة لاختيارك وفق معاييرك!

وأضاف عبدالعزيز الحمادي “لو أردت شراء جهاز لابتوب يمكن فقط الضغط على صورة اللابتوب والضغط على أيقونة الفلاتر لمعرفة الخصائص المناسبة لك والسعر المناسب ايضا”.

وتابع الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي انه يمكن الاطلاع على الخدمة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).